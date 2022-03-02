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شخص ضرب موظفًا فكان عقابه عسيرًا

Lebanon 24
02-03-2022 | 11:47
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قضت إحدى المحاكم السعودية بالسجن 15 يوما و20 جلدة لشخص في المنطقة الشرقية اعتدى على موظف بالعقال والشتم بألفاظ بذيئة.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية تفاصيل الحادثة، حيث قالت إن المدعي تقدم للمحكمة الجزائية بدعوى قضائية تتضمن أنه في مقر عمله بإحدى المؤسسات جاء له مراجع (المدعى عليه) يطالب باسترجاع مبلغ لخدمة قدمتها له المؤسسة.

وأضافت "تفاجأ الموظف بتلفظ الرجل عليه بقول (أنت غير مؤدب)، وتطور الأمر حتى فسخ المدعى عليه عقاله وضربه 7 ضربات بالعقال".

وقد سب وشتم المدعى عليه الموظف بـ"ألفاظ غير لائقة"، حسبما نقلت الصحيفة.

وأمام المحكمة رفض المتهم حلف اليمين، وقال إنه لا يذكر ما قاله في تلك المشاجرة، رغم نفيه التلفظ بألفاظ غير لائقة أو ضرب الموظف، وفقا للوطن السعودية.

إلا أن المحكمة انتهت إلى أن المدعى عليه لم ينكر أنه ضرب المدعي بالعقال والتلفظ بألفاظ بذيئة. وقد صدقت محكمة الاستئناف على حكمها.
المصدر: الحرة
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