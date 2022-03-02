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بعد انقطاع دام 32 عامًا.. هذا ما فعله مسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2022 | 13:03
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسافر تايلاندي بعد تسيير أول رحلة مباشرة من تايلاند إلى السعودية عقب انقطاع أكثر من 30 عاما.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المسافر التايلاندي وهو يسجد "شكرا لله" على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية التي باشرت أول رحلة.
 
 
هذا وانطلقت الاثنين، أول رحلة سعودية إلى تايلاند بعد انقطاع دام 32 عاما، في حين تبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، بينما ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع شهر أيار المقبل.
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