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منوعات
قتل زوجته بعد أن وجه لها سلسلة طعنات بآلة حادة على مستوى رقبتها
Lebanon 24
02-03-2022
|
16:00
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تمكنت السلطات الأمنية في ولاية سيدي بو سعيد التونسية، من توقيف رجل، كان قد فرّ اثر قيامه بقتل زوجته بعد أن وجه لها سلسلة من الطعنات بآلة حادة على مستوى رقبتها.
وأفاد موقع "موازاييك" بأن رئيس مركز الأمن الوطني بسيدي بوزيد الغربية وعدد من أعوان وإطارات الوحدة الأمنية المذكورة، تمكنوا من حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على الجاني وآثار الدماء على ملابسه لا زالت ظاهرة للعيان.
وكان جثة المرأة وهي في العقد الرابع من عمرا، قد نقلت إلى المستشفى وتظهر عليها آثار طعنات بآلة حادة على مستوى الرقبة.
وقد تم وضعها في بيت الأموات في إنتظار معاينتها من الجهات المسؤولة وعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. وتم إثر ذلك الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل "القتل العمد المسبوق بإضمار".
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