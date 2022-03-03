منافسة غير مشروعة بعالم الموضة الفاخرة.. كارتييه تقاضي تيفاني!

أعلنت دار "كارتييه" للمجوهرات الفاخرة التابعة لمجموعة "ريشمون" السويسرية، أمس الثلاثاء، أنها أقامت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد "تيفاني أند كو" المملوكة لمجموعة "ال. في. إم. اتش" الفرنسية، بتهمة "المنافسة غير المشروعة".

وعللت الدار في رسالة إلكترونية أرسلتها لوكالة "فرانس برس" الدعوى بأن مديرين بارزين في "تيفاني أند كو" حاولوا بطريقة "غير ملائمة" الحصول على معلومات بشأن أنشطة "كارتييه" في الولايات المتحدة عن طريق موظفة سابقة.



وقد أتت الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك على ذكر الموظفة السابقة التي تركت عملها لدى "كارتييه" للانضمام إلى "تيفاني أند كو".