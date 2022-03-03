"رجل العام 2022"... الخريطة الفلكية تتنبأ بمستقبل حزين لرئيس أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، الذي تصدر محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، الآونة الأخيرة، لدخول بلاده في حرب شرسة ضد روسيا، فنال لقب أشهر شخصية من قبل القناة التي يتابعها 15 ألف متابع، والتي بدأت بالحديث عن كيفية قراءة الخريطة الفلكية لزيلينسكي من خلال جوجل.بداية سيقوم الباحث عن قراءة الخريطة الفلكية لزيلينسكي، بكتابة اسمه باللغة الإنجليزية وإضافة جانب الاسم كلمة Asrtotheme، ومن ثم ستظهر الخريطة الفلكية للرئيس الأوكراني.وكشفت الخريطة عن معلومات متداوله بين العامة وهي أن زيلينسكي من مواليد 25 يناير سنة 1978، تحديدًا الساعة الثانية ظهرًا، وينتمي إلى برج الجوزاء.وتابعت أنه استطاع النجاح في عالم السينما كممثل، ومن ثم قام بإنشاء حزب سياسي أطلق عليه «خادم الشعب» وهو نفس اسم المسلسل الذي قام من خلاله بتجسيد شخصية رئيس أوكرانيا في عام 2015.وتولى زيلينسكي الحكم في 20 مايو عام 2019، وعين حاشيته من أهل الفن مساعدين له، فكبير مستشاريه هو كاتب سيناريو ومخرج سينمائي، ورئيس برلمانه ممثل كوميدي، ورئيس مخابراته الحربية رئيس استديو.وأضافت الخريطة التي قرأتها القناة أن زيلينسكي لم يدرس السياسة أو الاقتصاد أو العلوم السياسية، وليس لدية خبرة سياسية من قبل وتلك هي الأسباب الرئيسية لما آلت إليه أوضاعه، حيث أشارت أن جوانب شخصيته تميل إلى «التهريج» على حد وصفها.وأشارت القناة أن حظوظ فولوديمير الفلكية تعتبر سلبية، مضيفة أن خريطته الفلكية تتنبأ بأنه سيحظى بشهرة إعلامية واسعة، وهو ما حصل عليه بوصوله لحكم أوكرانيا، لكن هذه الشهرة توسعت عندما قرر أن يدخل في حرب مع روسيا، حيث أصبح أشهر رجل في عام 2022.وطبقًا لتحليل خريطته التي أشارت إلى أن هناكعلى صحته يصل إلى حد الموت، وأن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، هو العدو الظاهري لزيلينسكي، وبإجراء خريطة توافقية بينهما، لم تأت النتائج في صالح رئيس أوكرانيا.وتوقع خبراء القناة أن في حالة دخول كوكب المريخ مع الدلو ستكتب نهاية الرئيس الأوكراني البالغ من العمر 44 عامًا.