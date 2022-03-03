القطط الروسية خارج المعارض الدولية

حظر الاتحاد الدولي للقطط (FIFE) مشاركة القطط من روسيا في المعارض الدولية.

وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وجاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين".سيكون الحظر ساري المفعول حتى 31 مايو/أيار 2022 على الأقل. أيضًا، لا يمكن نقل القطط المرباة في روسيا وتسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية