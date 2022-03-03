منوعات

القطط الروسية خارج المعارض الدولية

Lebanon 24
03-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-925878-637819023425985730.jpg
Doc-P-925878-637819023425985730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حظر الاتحاد الدولي للقطط (FIFE) مشاركة القطط من روسيا في المعارض الدولية.
وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.
وجاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين".

سيكون الحظر ساري المفعول حتى 31 مايو/أيار 2022 على الأقل. أيضًا، لا يمكن نقل القطط المرباة في روسيا وتسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية
 
(العربية) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-03-03
12:58 | 2022-03-03
12:00 | 2022-03-03
10:00 | 2022-03-03
08:00 | 2022-03-03
07:00 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website