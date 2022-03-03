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منوعات
جريمة مأسوية.. شقيقتان تنهيان حياة شقيقهما من ذوي الاحتياجات الخاصة
Lebanon 24
03-03-2022
|
16:00
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أقدمت شقيقتان، في قرية نوسا الغيط في مصر، على قتل شقيقهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب خلافهما على صرف معاش يبلغ تقريبا 900 جنيه.
وقال محمد، ابن الضحية: "كانت هناك خلافات سابقة بين والده وعمتيه اللتين أقدمتا على قتله، حيث أنهما كانا لا يتواصلان معه منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن "السبب وراء إنهاء حياة والده هو خلافهما على صرف معاش يبلغ تقريبا 900 جنيه".
وأضاف: "عمتي مش من الدقهلية هي عايشة في السويس، وجت هنا وفضلت تتخانق مع أبويا وتشتمه، وهو كان بيدافع عن نفسه، بس هي كانت بتستفزه عشان يتعصب عليها ويحصل بينهما خناقة، فرمت الدراجة النارية بتاعه على الأرض وعملت محضر في القسم".
ولفت محمد، إلى أنه "غادر المنزل من أجل أن يحضر أحد دروسه التعليمية، ولكنه عندما عاد إلى المنزل مرة أخرى تفاجأ بما حدث"، وقال: "جيت من الدرس لقيت بابا غرقان في دمه وخدته بسرعة في توك توك وجريت بيه على المستشفى، وبعدها عرفت إن عمتي ضربت أبويا بالقلم واتلمت عليه هي وعمتي التانية هي وابنها وفضلوا يضربوا فيه، وجوز عمتي طلع المطواة وضرب أبويا 3 خبطات على دماغه".
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