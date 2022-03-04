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في مشهد مضحك.. ببغاء يسرق كاميرا ويحلق بها (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2022 | 02:00
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تداول رواد التواصل الإجتماعي في نيوزلاندا مقطع فيديو مضحك للببغاء قام بسرقة كاميرا من أحد البيوت لبقريبة من حديقة فيوردلاند في نيوزلاندعا، الخاصة بإحدى العائلات و قام بالتحليق فوق الحديقة . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " الجارديان"، فإن الببغاء قام بسحب الكاميرا من السور الذي كانت موجودة عليه و بالرغم من أن وزنها ليس خفيفا إلا انه تمكن من إلتقاطها و التحليق بها . 
 
 
قامت الكاميرا بإلتقاط مقطع فيديو رائع من السماء أثناء حمل الببغاء لها و التحليق بها في السماء و تكنت الأسرة من رؤية المشهد من الأعلى كما تراهم الطيور بعد أن قام الببغاء بطيران و هو يحمل الكاميرا. 
تمكنت الأسرة من إلتقاط الكاميرا من خلال تتتبع صوت الببغاء في الحديقة، و الوصول غلى المكان الذي هبط خلاله و ترك الكاميرا فيه، وقاموا بإستعادتها و تفريغ الشريط ليجدوا ذلك الفيديو الذي رصد اللحظة الذي خطف فيها الكاميرا و التحليق و حتى هبوطه . 
جدير بالذكر أن الاسرة أوضحت أن ذلك الببغاء من فصيلة " alpine parrot" و تعرف تلك الفصيلة ببعض الصفات الشهيرة و هي الفضول و سرقة حقائب و مجوهرات السياح و وجبات الغذاء . 
المصدر: صدى البلد

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