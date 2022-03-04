مقاطعة الفودكا الروسية... طريقة جديدة للتضامن مع أوكرانيا!

أطلقت ولايات أميركية حملة واسعة لمقاطعة الفودكا والمشروبات الكحولية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. واتسعت الحملة لتشمل مقاطعات كندية أيضاً، كإشارة للتضامن مع أوكرانيا، لكن ما مدى نجاعة هذه الخطوة اقتصادياً؟



"يجب أن تختفي الفودكا الروسية من رفوف متاجر الخمور"! هذا ما يدعو إليه سياسيون وتجار أميركيون وكنديون، في حملة واسعة تشمل عدة ولايات أميركية ومقاطعات كندية.

فقد أعلن حاكم ولاية نيوهامبشير الأميركية أنه "يجب إزالة المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية الروسية من متاجر الخمور والنبيذ لدينا حتى إشعار آخر". ويقتصر بيع الخمور والنبيذ في الولاية على المتاجر المملوكة للدولة فقط، بحسب موقع "شبيغل" الألماني.

وفي ولاية أوهايو أيضاً، حيث تتعاقد الدولة مع شركات خاصة لبيع الخمور، أعلن الحاكم وقف مشتريات الدولة ومبيعاتها من الفودكا الروسية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. كما دعت سياسية في مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا إلى "إزالة جميع منتجات الفودكا الروسية وغيرها من المنتجات الروسية" من حوالي 400 متجر تابع لمكتب مراقبة الكحول بولاية فرجينيا. وكتبت السياسية على تويتر: "يجب أن نتخذ إجراءات قوية لدعم أوكرانيا".