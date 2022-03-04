أسود ونمور أوكرانيا في ورطة!







وقالت المتحدثة باسم الحديقة، مالغوجاتا شوديلا، لوكالة "فرانس برس" إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود والنمور إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى الحدود البولندية الواقعة على بعد حوالى 1000 كيلومتر، متجنبةً منطقة جيتومير الأوكرانية التي قصفتها القوات الروسية.



واضطرت الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل مقابل الدبابات الروسية. وصل 6 أسود و6 نمور أُجليت من منطقة قرب كييف إلى حديقة حيوانات في بولندا، بعد رحلة استمرت يومين على خطوط القتال وفي مواجهة الدبابات الروسية.وقالت المتحدثة باسم الحديقة، مالغوجاتا شوديلا، لوكالة "فرانس برس" إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود والنمور إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى الحدود البولندية الواقعة على بعد حوالى 1000 كيلومتر، متجنبةً منطقة جيتومير الأوكرانية التي قصفتها القوات الروسية.واضطرت الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل مقابل الدبابات الروسية.

وأوضحت المتحدثة أن السائق استراح تحت شاحنته، بينما أطعم صاحب ملجأ أوكراني الحيوانات لأن الفريق المسؤول عن النقل لم يكن يعرف كيف يطعمها.