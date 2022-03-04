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أسود ونمور أوكرانيا في ورطة!

Lebanon 24
04-03-2022 | 13:35
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وصل 6 أسود و6 نمور أُجليت من منطقة قرب كييف إلى حديقة حيوانات في بولندا، بعد رحلة استمرت يومين على خطوط القتال وفي مواجهة الدبابات الروسية.


وقالت المتحدثة باسم الحديقة، مالغوجاتا شوديلا، لوكالة "فرانس برس" إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود والنمور إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى الحدود البولندية الواقعة على بعد حوالى  1000 كيلومتر، متجنبةً منطقة جيتومير الأوكرانية التي قصفتها القوات الروسية.

 واضطرت الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل مقابل الدبابات الروسية.
 
 وأوضحت المتحدثة أن السائق استراح تحت شاحنته، بينما أطعم صاحب ملجأ أوكراني الحيوانات لأن الفريق المسؤول عن النقل لم يكن يعرف كيف يطعمها.
 
ونُقلت الحيوانات عند الحدود إلى شاحنة بولندية فيما عاد السائق الأوكراني إلى دياره.

وسيتلقى الحيوانات الرعاية اللازمة في حديقة حيوانات بوزنان.

وقالت مديرة الحديقة إيفا زغرابشينسكا التي ساعدت في تنظيم عملية الإجلاء، إنها على تواصل مع منظمات غربية ترغب في إيواء الحيوانات.

وأطلقت زغرابتشينسكا كذلك حملة لجمع التبرعات، لأن سلطات مدينة بوزنان المسؤولة عن إدارة الحديقة لا تملك ميزانية كافية للاعتناء بالحيوانات التي تم إجلاؤها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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