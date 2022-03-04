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تلاعبوا بفحوصات كورونا... ماذا حل بهم؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 13:40
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قررت محكمة جنايات العقبة بالأردن، إدانة 3 عاملين في أحد المختبرات الخاصة بمدينة العقبة، بعد ثبوت قيام أحدهم بإعطاء نتائج عينات سلبية رغم أنها إيجابية مقابل مبلغ مالي.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الخميس، إن "اثنين آخرين قاما بإدخال نتائج عينات على أنها سلبية قبل أن يتم فحصها، والتي تبين فيما بعد أنها إيجابية مقابل مبالغ مالية".

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم "إعطاء مصدقة كاذبة"، خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، وقضت بالحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة 6 أشهر.
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