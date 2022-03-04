منوعات

تم قتله وتقطيع جثته إلى نصفين!

Lebanon 24
04-03-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-926628-637820238059044829.jpg
Doc-P-926628-637820238059044829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاول أجهزة الأمن المصرية فك لغز العثور على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في الهرم تبين أنها لشخص كويتي الجنسية.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية في منور عقار بمنطقة الهرم، وتم الانتقال على الفور لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وتبين من الفحص والتحري أن الجثة لشخص يحمل جنسية كويتية ومقطعة لنصفين، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-03-04
13:40 | 2022-03-04
13:35 | 2022-03-04
12:00 | 2022-03-04
10:00 | 2022-03-04
08:00 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website