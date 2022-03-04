برج الحمل



كل الأشياء متاحة لك هذا اليوم أكثر من المعتاد، وهذا يدل على أنك تسير في الطريق الصحيح وتؤدي مهامك بدقة. ليس من الضروري أن تعيش حياة مليئة بالضغوط والمتاعب، لذلك عندما تشعر بالراحة والسعادة، لا تقلق ولا تشعر أن الوضع غريب. كن مبتسما ومتفائلا دائما واحترم من حولك.

برج الثور



يبدو أن هناك العديد من المواقف التي حدثت في الماضي ما زالت تؤثر على حياتك حتى الآن وربما تؤثر على مستقبلك. على الرغم من اليأس والإحباط اللذين تشعر بهما اليوم، إلا أنك ستنتصر على خصومك وستستعيد ثقتك في نفسك. اطلب من شخص موثوق فيه المساعدة إذا لزم الأمر.

برج الجوزاء



الطاقة التي تشعر بها ستقودك إلى نجاحات عظيمة، ولكنها ستقودك أيضا للمشكلات. فيما يخص التحديات، أنت تشعر بالتهديد بسهولة ولذلك تعمد إلى التصرف بعصبية وربما بعدوانية. سيؤدي ذلك إلى تعريض صحتك للخطر. خذ خطوة إلى الوراء من وقت لآخر، واستخدم طاقتك بطريقة هادفة ومدروسة.

برج السرطان



تزداد اليوم أرباحك الشهرية من مصدر غير متوقع. ربما تقرر استثمار هذه الأرباح في المشاركة في بعض المشاريع. أحلامك ستصبح حقيقة هذا اليوم. شخص ما لم تره منذ وقت طويل سيظهر فجأة اليوم. ستكون مفاجأة سارة جدا.

برج الاسد



يتوقف عملك اليوم لأجل غير معلوم. ربما تصلك مكالمة هاتفية تجلب لك أخبارا سارة تخصك على المستوى المهني والعاطفي. ستكون متفائلا جدا ومتحمسا ولذلك ستستأنفك عملك من جديد. لديك فكرة أو خطة تريد أن تنفذها قريبا. توقع حدوث بعض التغيرات قريبا فكن مستعدا!

برج العذراء



تتميز بمهارات تجعلك تنفذ أي خطة أو مشروع دون مساعدة من الآخرين. أنت في صراع مستمر هذا اليوم مع شخص ما. واجه الصعوبات بقوة ولا تستسلم! إذا عرض عليك البعض المشاركة في عمل ما، عليك أن تقبل. دع الآخرين يستفيدون من خبراتك.

برج الميزان



من الممكن اليوم أن تعتمد على خياك للخروج من الأزمات أو المواقف المتأزمة التي تتعرض لها مؤخرا. عندما تفكر في عالمك الواقعي أو عندما يظهر أي شيء له علاقة بهذا العالم تتحول بفكرك دون تردد إلى عالمك الخيالي. يجب أن تواجه مشاكلك بقوة وأن تسيطر على ضعفك.

برج العقرب



عاطفتك جياشة جدا اليوم ولذلك قد يكون من الصعب جدا إخفاء مشاعرك عند التحدث مع الآخرين. كن حذرا عند التعامل مع بعض الأشخاص وفكر جيدا في كلامك لأن كلماتك ستؤثر على الآخرين.

برج القوس



يشعر من حولك بأهميتك في حياتهم هذا اليوم وذلك بسبب أنك على اتصال دائم بهم مهما كانت ظروفك. يحاول شخص ما أن يقترب منك، ولذلك عليك توخي الحذر لأن الموقف قد يكون حرجا لأنك شخص خجول بطبعك. ربما تضحي بنفسك من أجل البعض اليوم لكنك قد تشعر بضغط وتوتر.

برج الجدي



تشعر أنك أقوى من أي يوم، ولذلك ننصحك باستغلال طاقتك هذه في أنشطة مفيدة. لا تتعجب إذا وجدت نفسك مثل الطائرة الورقية التي تحلق في كل مكان وفجأة تسقط على الأرض دون سابق إنذار. لديك القدرة على التصرف بطريقة حكيمة وسط ملايين المواقف التي تثير غضبك.

برج الدلو



ستشعر هذا الصباح بحماس وتفاؤل ويلاحظ من حولك أن مزاجك يتحسن تدريجيا. تنظر للحياة بنظرة إيجابية تساعدك على مواجهة أي مهمة دون خوف أو تردد. ربما لا تسير بعض الأمور وفقا لخططك، ولكن لا داع للقلق ربما يكون ذلك لصالحك.

برج الحوت



ربما تبتعد اليوم عن أجواء المرح والإثارة للاهتمام بقضايا العمل ومشاكله. هل تجد أن هذا الوضع مريح بالنسبة لك؟ تأكد أن هذا الأسلوب الذي تتبعه لن يؤدي إلا إلى الاكتئاب والحزن، ولذلك من الأفضل أن توازن بين حياتك العملية وحياتك الشخصية.