للرجال فقط 7 نصائح مهمة للحصول على مظهر جذاب...فما هي؟

الاهتمام بالنظافة والجمال والحرص على مظهر جميل وجذاب ليست أمور ضرورية للنساء فقط، وإنما ينبغى على الرجال كذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والهندام بالقدر ذاته لضمان حياة زوجية سعيدة وحتى حياة شخصية وعملية أيضًا ناجحة، لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والمظهر والعلاقات الإنسانية 7 نصائح للرجال لضمان التمتع بمظهر راقى.وتقول خبيرة الإتيكيت، لـ"اليوم السابع"، إن الحفاظ على النظافة الشخصية والمظهر المهندم من أهم قواعد الإتيكيت لضمان ترك انطباع جيد عند الآخرين وعدم إزعاج الآخرين بمظهرك أو رائحتك.نظافة الجسم:لابد أن يهتم الرجل بنظافة جسده بشكل دائم ومستمر فالاغتسال فى الصباح قبل الذهاب للعمل صباحاً مفيد لتنشيط الجسم وبعد العودة منه يفيد فى إزالة التوتر ومن الأمور المهمة للإحساس بالراحة وقبل الخروجات المسائية وبعدها الاغتسال بشكل عام يعطى الإنسان الثقة فى النفس والجرأة فى الاقتراب من الآخرين عند المصافحة.التدخين والنظافة الشخصية:المعروف عن التدخين أنه يسبب رائحة غير محببة للجسم والفم وهذه الرائحة تعتبر غير مقبولة لدى الكثيرين، لكن الكثيرين يخجلون من قول هذا، لكن يفضل استخدام العطور ومزيلات العرق، ومن الممكن استخدام عطور الفم فكل هذا من الأشياء المهمة ولابد أن يكون الروتين اليومي استخدام مزيلات العرق بعد كل اغتسال فلا يصح استخدام أي مزيلات أو عطور علي جسم غير نظيف، وأيضًا لابد من مراعاة أنواع روائح البرفيوم فى الأماكن المختلفة فالأوقات الزوجية الخاصة والمناسبات المسائية تتطلب عطراً فواحاً وعطر الصباح يكون مائيا هادئاً بعض الشىء فى أغلب الأحيان.إزالة الشعر وتهذيبه وعلاقته بالنظافة الشخصية:إزالة الشعر وتهذيبه من أهم قواعد النظافة العامة، فعدم إزالة شعر الإبطين يعطى صورة غير مقبولة للرجل أثناء ارتدائه ملابس البحر أو تواجده مع الأصدقاء أو الأسرة، أما بالنسبة لتهذيب الذقن والشعر فهو من الأمور المهمة التى تعطى مظهراً راقياً للرجل.التعامل فى الأوقات الخاصة:الاهتمام بالأوقات الخاصة يعتبر تقديراً للزوجة واحتراماً لها فالحرص على النظافة العامة وتهذيب الشعر وارتداء ملابس نظيفة مناسبة للمنزل يعتبر أمرا مريحا نفسياً بالنسبة للزوجة.الملابس:يعرف الرجل الراقى إتيكيت الملابس وتوقيت ارتدائها وكيفية تنسيق ألوانها، حيث إن الملابس الكاجوال كالجينز يتم ارتداؤها في الصباح، والسيمي كاجوال يتم ارتداؤها بعد الظهر، والسيمي فورمال في أوقات المساء والفورمال يتم ارتداؤها في السهرات والمقابلات، وأيضًا يفضل عدم ارتداء ملابس نظيفة علي جسم متعرق أو العكس، حيث يؤذي رائحة كل منهما الآخر وبالتالى يؤذى نفسية المحيطين به.تقليم الأظافر وتنظيف الأسنان:لابد أن يكون الرجل الأنيق أظافره نظيفة مقلمة ناعمة ولا تحتوى على أى ألوان أو أشياء غير مرغوبة للعين ولا يصح أيضًا قضم الأظافر بالفم حتى لا تضر هذه العادة السيئة بأناقة الرجل وصورته أمام الآخرين أما نظافة الأسنان تعتبر من أكثر الأشياء الجذابة فى ابتسامة الرجل فلابد من الاهتمام بنظافتها بعد كل طعام أو على الأقل صباحاً بعد الاستيقاظ ومساء قبل النوم.الأحذية والجوارب:على الرجل أن يهتم بنظافة حذائه وتلميعه قبل كل خروجة وارتداء الجورب المناسب للون الحذاء، فلا يصح مثلا ارتداء حذاء أبيض وجورب أسود وإنما لابد من تناسق لون الجورب مع لون الحذاء والحزام ولون شنطة اليد الرجالى، وبالنسبه للكوتشى لابد من الاهتمام بنظافته من الداخل والخارج مع ارتداء الجوارب القطنية النظيفة.