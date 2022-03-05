جرار مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية.. (فيديو)

كشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية.

وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: "لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد".

Bit of a theme developing here.. they’re not even bothering to chase after them any more. pic.twitter.com/RVCv5H7DUZ — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) March 2, 2022

وكان ميرسر، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، قد نشر فيديو يوم 28 شباط عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه جرار يسحب دبابة فيما كان جندي يلاحق الجرار.



من جهته، أكد عضو مجلس النواب البريطاني جون لوثر ميرسر، أن مواطنين أوكرانيين نجحوا في الاستيلاء على آليات عسكرية روسية.



يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي صحة واقعة الجرار تحديداً، بحسب مواقع متخصصة بكشف الحقائق.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today 👇 pic.twitter.com/exutLiJc5v — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) February 27, 2022

الاستيلاء على دبابة

وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأوكرانيين بعد أن قاموا بالاستيلاء على دبابة روسية في منطقة خاركيف>