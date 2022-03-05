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جرار مزارع أوكراني يسحب دبابة روسية.. (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2022 | 16:00
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كشفت لقطات على الإنترنت مزارعاً أوكرانياً يسحب بجرارات زراعية دبابة روسية، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندت" البريطانية.
 
وشارك النائب المحافظ والضابط السابق في الجيش البريطاني جوني ميرسر، المقطع على تويتر أمس الخميس، مع التعليق: "لا يوجد خبير، ولكن لا يبدو أن العملية العسكرية تسير بشكل جيد".
 
 
وكان ميرسر، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، قد نشر فيديو يوم 28 شباط عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه جرار يسحب دبابة فيما كان جندي يلاحق الجرار.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب البريطاني جون لوثر ميرسر، أن مواطنين أوكرانيين نجحوا في الاستيلاء على آليات عسكرية روسية.

يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي صحة واقعة الجرار تحديداً، بحسب مواقع متخصصة بكشف الحقائق.
 
 
 
الاستيلاء على دبابة
وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأوكرانيين بعد أن قاموا بالاستيلاء على دبابة روسية في منطقة خاركيف>
 
 
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