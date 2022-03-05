فيلم يحقق إيرادات أقل من 10 دولارات!

في تراجع يكاد يكون غير مسبوق، لم يحقق فيلم "معالي ماما" إلا 130 جنيها مصريا فقط حوالي (9 دولارات) يوم الثلاثاء الماضي في دور العرض.

وأدى تراجع إيرادات هذا الفيلم إلى رفعه من دور العرض، واستمر عرضه قرابة الـ3 أسابيع واكتفى بإجمالي 217 ألف جنيه فقط، وفق ما أشار موقع "المصري اليوم".يشار إلى أن أن أحداث "معالي ماما" تدور في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.والعمل من بطولة بشري ومحمود الليثي، ونخبة من الممثلين الشباب كنور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور.