حاول أن يهرب من الموت جراء الحرب في خاركوف... لكنه كان بانتظاره بطريقة أخرى

أعلنت إيران وفاة أحد مواطنيها في أوكرانيا لدى محاولته الخروج من مدينة خاركوف مع إيرانيين آخرين.وقالت السفارة الإيرانية في أوكرانيا أنها تأكدت من وفاة المواطن البالغ من العمر 51 عاما نتيجة إصابته بنوبة قلبية، رغم محاولات تقديم الإسعافات الأولية له.وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أعلنت السفارة عن أسفها على الحادث.