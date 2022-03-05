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في الكويت... مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل المنزل!

Lebanon 24
05-03-2022 | 14:00
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شهدت منطقة العارضية في الكويت، جريمة مروعة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على مواطن وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم.

وأفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر أمني، بأن "غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من مواطن أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم، فانتقل على الفور رجال المباحث والنجدة والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى المنزل، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين".

ونقلت "القبس" عن المصدر الأمني قوله إن "المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث أن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان"، كما أكد المصدر أن "رجال إدارة البحث والتحري بدأت في جمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية مرتكبي الجريمة والدوافع التي وراءها".
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