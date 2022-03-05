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برجك اليوم

Lebanon 24
05-03-2022 | 23:00
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الحمل
 
قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك، لكنها لن تكون قادرة على ثنيك
 
 
الثور
 
لا تكن متراخياً أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يوماً المستحيل أو الاستسلام بسبب عزيمتك الصلبة وقدرتك الكبيرة على المواجهة
 
 
الجوزاء
 
ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين
 
 
السرطان
 
تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد
 
 
الاسد
 
يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، الدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك وتنقلها بدورك إلى الزملاء فتسعدهم كثيراً
 
 
العذراء
 
 
يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية، ولن تخذلك النتائج بل ستكون على قدر طموحاتك، وتفرح بالنتائج وتتشارك الفرحة مع الجميع
 
 
الميزان
 
نقاشات حادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافاً لنيات بعضهم السيئة
 
 
العقرب
 
يوم من العلاقات الجيدة بالمحيط، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة للتفرغ لنقاط جديدة
 
 
القوس
 
لا تكن خمولاً، وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزاً أعلى
 
 
الجدي
 
إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ
 
 
الدلو
 
تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع
 
 
الحوت
 
مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت
 

 
المصدر: السومرية
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