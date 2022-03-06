مشهد مؤثر للغاية... أوكراني يودّع زوجته وبناته لينضم للجيش (صور)

ودع رومان أوفرشينكو، 32 عامًا، وهو مدير مبيعات من بولتافا في وسط أوكرانيا، عائلته في وقت مبكر قبل أن يغادر للانضمام إلى المتطوعين الذين يقاتلون الجيش الروسي بأوكرانيا، حيث حمل ابنته داشا البالغة من العمر ست سنوات وهو يبكي وكان المشهد مؤثر للغاية لدرجة استوقفت المارة بشارع سفوبودي بأوكرانيا الذين التفوا حولهم يشاهدون توديع الأب لابنته، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ولم تستطيع زوجته البالغة من العمر 30 عامًا، تحمل المشهد، وفضلت أن تتنحى جانباً لتحاول أن توقف دموعها من التدفق، وعندما أنتهى رومان من وداع أسرته الصغيرة، وعدهم بأنه سيظل قويا من أجلهم، فاحتضنته طفلته وهمست بأذنيه : "لا تذهب يا أبي"، مما جعل رومان يقف ويتراجع إلى الوراء، ويدير رأسه بعيدًا وودعته زوجته وتبادلان بعض كلمات الوداع ثم حملت حقائبها هى وبناتها لتذهب إلى منزل والدها .وتُرك رومان واقفًا على رصيف يبتسم ويلوح لبناته وتحدث قائلاً : "لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية..كنت أعلم أنه سيكون مؤلما ولكن ... كان عليّ إخراج أسرتي وتركهم، لأنني لا أعرف متى سنكون معًا مرة أخرى..أنا؟ سأكون بخير. سنكون جميعا بخير لن يتم الاستيلاء على أوكرانيا أبدًا" وبعد أن انتهى من حديثه مع الصحيفة البريطانية قفز إلى سيارته الخاصة التي تنقله إلى الجيش للإنضمام للجنود لمواجهة قوات الغزو الروسي.