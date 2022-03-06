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مشاعر الأبوة تفوز.. رجل يلقى بنفسه أمام ثور لإنقاذ ابنه

Lebanon 24
06-03-2022 | 08:00
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تتجلى مشاعر الحب والتضحية التي يكنها الآباء والأمهات تجاه أبنائهم في المواقف التي يخاطرون فيها بأنفسهم من أجل إنقاذ أطفالهم والحفاظ على حياتهم من أي مخاطر خارجية قد يتعرضون لها، وهو الأمر الذي تحقق في مشهد درامي رصدته عدسات الكاميرات خلال إحدى مسابقات رعاة البقر، حيث ألقى أب بنفسه أمام ثور هائج لحماية ابنه منه.

ونشرت قناة "Inside Edition" على موقع يوتيوب، فيديو للأب وهو يلقي بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور الهائج قبل لحظات من وصول الثور لهما ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلاً من ابنه.
 
ونجح الأب في تحقيق هدفه بحماية ابنه من هجوم الثور الذي نجا من موت محقق بفضل مشاعر الأبوة التي دفعت بالرجل دون تفكير ليفتدي ابنه بنفسه، بدورها أوضحت القناة أن مصارع الثيران كودي هوكس، البالغ من العمر 18 عامًا، سقط بالقرب من بوابة حلبة الثيران، لكن جهود والده أسفرت عن نجدته من موت محقق.
 
 
وقالت السلطات الإسبانية إن رجلاً يبلغ من العمر 55 عاما توفي إثر إصابته وتعرضه للنزيف المستمر حتى الموت، بعد نطحة ثور في ساقه أثناء مشاركته في مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا.

وأشارت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية إن هذه الحالة تعد الأولى من نوعها فى البلاد منذ استئناف هذه الرياضة بعد القيود التي فرضها فيروس كورونا خلال فصل الصيف.
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