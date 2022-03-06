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مواليد هذه الأبراج يعرفون بالتهور.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:30
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ختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت»، 4 أبراج يتصف مواليدها بالتهور، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
1- برج الجدي
يعتمد مواليد برج الجدي بشكل كبير على أسرهم وأصدقائهم، فهم اجتماعيون إلى حد كبير.

ومع ذلك، لا يعتمد مواليد برج الجدي على الآخرين عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات غير مدروسة جيدًا.

ووفق المنشور، يحب مواليد هذا البرج المغامرة واستكشاف مناطق مجهولة، سواء كانت أرضًا جديدة يرغبون في السفر إليها، أو حتى الدخول في قصص حب غير مأمونة العواقب.

2. برج القوس
رغم اتسام مواليد برج القوس بالحذر، إلا أنهم يكونوا متهورين فيما يتعلق بالحب، إلى حد يدفعهم لاختيار شريك حياة خاطئ وفق المذكور.

وفي هذه الحالة، يختر مواليد برج القوس شركاء حياتهم دون أي معيار منطقي، مع استبعاد احتمالات التوافق مع الطرف الآخر.

3. برج الحمل
حسب المنشور، يخاطر مواليد برج الحمل في حياتهم المهنية، وغالبًا ما يتخذون خيارات جريئة ينصح بها الناس.

بناء على ما سبق، يكون مواليد الحمل متهورين وانتهازيين بالمعنى الحقيقي، ولا يدعون التردد يختار مصيرهم أبدًا، إلى حد يفضلون فيه اتخاذ قرار خاطئ على خسارة فرصة غير مستكشفة.

4. برج الأسد
يفضل مواليد برج الأسد التواجد بشكل دائم في دائرة الضوء، إلى حد يجعلهم نادرًا ما يهتمون بآراء الآخرين، فهم عنيدون للغاية، بشكل يدفعهم إلى اتخاذ قرارات تكون خاطئة في بعض الأحيان، ويتحملون عواقبها.

ويكون مواليد برج الأسد متهورين في العديد من المواقف، سواء كانت تتطلب منهم أن يكونوا متحمسين أو حتى يتخذوا خيارات لا يمكن التنبؤ بها، والتي قد لا تنتهي دائمًا بشكل جيد بالنسبة لهم.
المصدر: المصري اليوم
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