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زوجها يعود كل يوم بملابس غير التي ارتداها.. فهكذا كان رد فعل الزوجة

Lebanon 24
06-03-2022 | 16:00
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تقدمت زوجة مصرية شابة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، قائلة «بقاله 6 شهور كل يوم بيرجع من الشغل بهدوم غير اللي كان لابسها»، وذلك بعد أن قطعت الشك باليقين في تصرفات زوجها الغريبة، وتأكدت من خيانته لها، وأنه عاد لزوجته الأولى، بعد مواجهتها له أكثر من مرة ولكنه كان ينكر، ويدعي أنه يذهب لزيارة والدته ويبدل ملابسه عندها.
 
وروّت الزوجة العشرينية لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل تعرفها على زوجها، فقالت: «تعرفت عليه بعد أن طلق زوجته الأولى، ولديه منها ولد وبنت في عمر 5 سنوات، وعشت معه قصة حب استمرت عاما ونصف العام وبعدها طلب خطبتي لكن والدي رفض، وأثرت عليه وأجبرته على الموافقة، وأكد لوالدي عدم وجود فرصة للعودة لزوجته الأولى، وبعد شهرين فقط تمت مراسم الزواج»، وفقا لصحيفة الوطن.
وأكملت الزوجة شكواها أمام قاضي محكمة الأسرة، أنها عاشت معه في سعادة وكانت خير زوجة له، وخير أم لطفليه وكانت ترعاهما كما لو كانا طفليها، ولم تنكر معاملته الحسنة لها في جميع الأوقات وأنه لم يبخل عليها بشيء، ولم يجبرها على خدمة أبنائه، لكنها أرادت أن يعيشا مع والدهما تحت سقف واحد، وعلى الرغم من ذلك لاحظت خلال الفترة الأخير أنه يتصرف بطريقة غريبة جعلتها تشك به.
وأوضحت «سلمى» لمحكمة الأسرة، سبب رفعها دعوى خلع ضده، قائلة: «من 6 شهور أخد طفليه وقالي إن والدتهما هتربيهم وطبعًا زعلت جداً، وبعد كام يوم لاحظت أنه بقى مدايق وبيتعصب كتير، وافتكرت أن عشان ولاده مش في البيت وعذرته، لكن لاحظت أنه كل يوم بيرجع بهدوم غير اللي كان لابسها الصبح، ولما سألته قالي إنه بيروح يسأل على والدته وبيغير هناك، وبعد ما اتكرر الموضوع كتير اتخانقت معاه، ومرة كنا في تجمع عائلي وعرفت من قريبته أنه رجع لمراته الأولى».  
واختتمت الزوجة دعواها بأنها واجهته أكثر من مرة لكنه أنكر، وادعى أنه يقوم بتبديل ملابسه في منزل والدته، وطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.
 
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