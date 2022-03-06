الحمل

تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول

الثور

تتخلص من أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرف أحد الزملاء إزاء بعض الأمور وإهماله المتواصل للحسابات، ما أوقعه في عجز

الجوزاء

تعيش هذا اليوم تقدّماً معنوياً قوياً وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجاباً وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة

السرطان

تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة

الأسد

حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته

العذراء

تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد

الميزان

عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضاً أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة

العقرب

تعرف فرصاً مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحاً غير متوقعة على الإطلاق

القوس

تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك

الجدي

لا تقم اليوم بأي مغامرات مادية أو طرح أي موضوع على بساط البحث مهما يكن مهماً ومفيداً لك، وكن حذراً من التقلبات

الدلو

حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحداً لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري

الحوت

تبدو متوتراً بعض الشيء ومنفعلاً قليلاً، مع أن لديك الكثير من اللقاءات التي قد تتخذ خلالها قرارات مهنية حاسمة