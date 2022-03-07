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منوعات
هذه هي الأبراج الأسوأ حظاً خلال شهر آذار...
Lebanon 24
07-03-2022
|
02:00
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الكل يبحث عن الحظ السعيد المليء بالراحة والسعادة والمال والطاقة، ولكن هناك من يصطدم بالواقع ومهما فعل وبذل أقصى ما لديه من طاقة، يلاحظ أيضًا انقلاب طاقته عليه فى بعض الأوقات، والأبراج لها كلمة أخرى في تفسير ما يحدث لنا، اليك الأبراج الأسوأ حظًا في شهرآذار وفقًا لموقع "elitedaily" .
برج العذراء
يعتبر برج العذراء من الأبراج الأسوأ حظاً في هذا الشهر، فإن كنت من مواليد هذا البرج ستتوسع علاقاتك بما يتجاوز ما كانت عليه من قبل، فأنت تعزز الشراكات التي تشارك فيها وتتعلم كيفية التعاون مع الآخرين على مستوى أعمق، ومع ذلك ضع في اعتبارك مقدار الطاقة التي يمكنك منحها، لأنه مع اكتساب شهر مارس زخمًا، قد تشعر إن لديك الكثير من المهام، لكنك بالكاد تنهى بعضها، وليمر الشهر بسلام عليك تجنب العلاقات السيئة سواء كانت من الأصدقاء أو المعارف وخاصة الأشخاص الذين يجذبون لك الطاقة السلبية.
برج الأسد
أما بالنسبة لمواليد برج الأسد أنت على وشك التغيير وتشعر بالضغط لاتخاذ الخطوة الصحيحة، ومع ذلك يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء الجميلة تحت الضغط، وإذا كانت الصخرة على استعداد لتحمل حرارة شديدة، فستصبح في النهاية ماسًا، فاعلم أن كل ما ينتظرك على الجانب الآخر سيكون رمزًا لكل التضحيات التي قدمتها، يستغرق النجاح وقتًا، وكلما كنت على استعداد للمضي قدمًا، كلما انفتحت على نفسك لتحقيق المزيد.
برج الجدي
وعن مواليد برج الجدي في هذا الشهر قد تشعر أنه يتم تنشيط كل غرائزك السيئة، فإنك تجد الشجاعة في تجاوز الكثير من الصعاب التي قد تجعلك تتجنب عينيك عادةً النظر للحقائق، والتي قد تؤثر في انفعالاتك نحو الكثير من الأشياء وتجعلك تتخذ قرارات غير صحيحة خاصة على المستوى العاطفي، فإنك تكتشف الطريقة التي تجعلك بها عيوبك أكثر قوة، ومع ذلك يمكن للقوة أن تخلق فوضى بدون توجيه، لذا استغل هذه الزيادة في المرونة واستخدمها نحو شيء ذي معنى، أو قد يمكنك استغلال قوتك في تقوية علاقتك مع من تحب.
المصدر: اليوم السابع
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