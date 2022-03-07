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الأعلى في العالم... كم يبلغ راتب أغنى امرأة في بريطانيا؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 05:00
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رغم خفض راتبها بنحو 40%، إلا أن المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المراهنات Bet365 Group، دينيس كواتس لا يمكن اللحاق بها.

حصلت كواتس البالغة من العمر 54 عاماً، على حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار) يمثل راتبها السنوي وحصتها في الأرباح عن العام المنتهي في آذار 2021، وفقاً لملف إفصاح الشركة في بورصة لندن، فيما تجاوز أجرها مليار دولار عن السنتين الماضيتين.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن راتب كواتس البالغ 249.6 مليون جنيه استرليني يجعلها الأغلى بين الرؤساء التنفيذيين حول العالم، على الرغم من انخفاضه بنحو 40% عن العام السابق له، عندما حصلت على 469 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد كواتس، أغنى امرأة في المملكة المتحدة بعد أن عززت حصتها في الشركة لتصبح صاحبة حصة الأغلبية في Bet365 بعد تكثيف مشترياتها من الأسهم في العام الماضي والتي كانت مملوكة لوالدها، بيتر كواتس.

تأسست شركة Bet365 منذ حوالي عقدين من الزمن، واستفادت من الشعبية المتزايدة للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 2.8 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 28 آذار 2021، دون تغيير يذكر عن العام السابق حيث استمر الوباء في التأثير على المراهنات الرياضية بسبب الأحداث المؤجلة أو الملغاة.

تخرجت كواتس من جامعة شيفيلد، بشهادة في الاقتصاد القياسي، وتدربت لتصبح محاسبة، ثم تولت مسؤولية سلسلة صغيرة من متاجر المراهنات التي يمتلكها والدها.

وأصبحت مديرة الشركة في سن 22 عاماً، وزادت عدد المتاجر قبل أن تقرر تحويل العمل إلى المراهنات عبر الإنترنت.

وإلى جانب Bet365، تمتلك كواتس وعائلتها نادي ستوك سيتي لكرة القدم.
 
 
المصدر: العربية
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