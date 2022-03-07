الأعلى في العالم... كم يبلغ راتب أغنى امرأة في بريطانيا؟

رغم خفض راتبها بنحو 40%، إلا أن المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المراهنات Bet365 Group، دينيس كواتس لا يمكن اللحاق بها.

حصلت كواتس البالغة من العمر 54 عاماً، على حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار) يمثل راتبها السنوي وحصتها في الأرباح عن العام المنتهي في آذار 2021، وفقاً لملف إفصاح الشركة في بورصة لندن، فيما تجاوز أجرها مليار دولار عن السنتين الماضيتين.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن راتب كواتس البالغ 249.6 مليون جنيه استرليني يجعلها الأغلى بين الرؤساء التنفيذيين حول العالم، على الرغم من انخفاضه بنحو 40% عن العام السابق له، عندما حصلت على 469 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".