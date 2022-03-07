فيديو مؤثر للغاية... حصان يلاحق سيارة إسعاف بعد أن حملت شقيقته

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر حصانا يلاحق سيارة إسعاف لمسافة طويلة بعد أن حملت شقيقته المريضة.

وقالت قناة " NDTV" إن الواقعة حدثت في مدينة أودايبور الهندية، حيث ظل الحصان يركض خلف سيارة الإسعاف لمسافة 8 كيلومترات محاولا الوصول إلى شقيقته المريضة.



أبطأ سائق سيارة الإسعاف السرعة قليلا فتمكن الحصان من اللحاق بالسيارة، الأمر الذي يبدو أنه منحه بعض الاطمئنان على شقيقته، في مشهد مؤثر حاز إعجاب الكثيرين.