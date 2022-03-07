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توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2022 | 01:00
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أطلت ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عبر قناتها على يوتيوب لشهر آذار تطرقت فيها إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإلى الأوضاع في لبنان السياسية والاقتصادية.

 

إليكم أبرز التوقعات:

مشاهد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر أمنيا وعسكريا واقتصاديا على أوروبا والعالم

المنطقة قادمة على أحداث وتطورات خطيرة وتغييرات في الـ 2022 وفي السنوات القادمة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقسم أوكرانيا وسيفصلها عن محيطها لانهاء النزاع

دول أوروبية أخرى ستواجه أيضا التقسيم في السنوات المقبلة

أميركا مقبلة أيضا على التقسيم

ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن على المحك

الصين ستجتاح تايوان

 

على الصعيد اللبناني:

أحداث مؤسفة وخطرة ستمر على لبنان خلال أشهر 4 و5 و6 وفوضى في الشارع وحالة إرباك سياسية عارمة

دور كبير للواء عباس إبراهيم خلال المرحلة القادمة

الرئيس ميشال عون يتجه لاتخاذ موقف أو اجراء كبير بالغ الأهمية قد يدخل فيه التاريخ

الأضواء على النائبة بهية الحريري

الأزمة الاقتصادية ستشهد بعض الحلحلة والانفراجات خاصة بعد صدور قرار بدمج بعض المصارف مع تسهيل عمليات القبض او التحويلات بالليرة او بالدولار

الدولار سيرتفع من جديد

قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون الحاكم الفعلي على الأرض في الأشهر المقبلة بسبب أحداث وتطورات مُفاجئة.

 

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو المرفق

 

المصدر: "رصد" لبنان 24

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