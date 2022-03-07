"مصنع الأفكار"... تجربة رائدة في الاردن

عندما اجتاحت جائحة كورونا العالم، فكّر مهندس الميكانيكا الأردني صليبا طعيمة في الأسطح الملوثة التي يلمسها عدد ضخم من الناس يوميا، مثل درابزين السلالم الكهربائية بالمراكز التجارية والمطارات ومحطات المترو، فقرّر صنع جهاز لتعقيمها يعمل بالأشعة فوق البنفسجية.لكن فكرته ومخترعين أردنيين آخرين لم تكن لتنجح وترى النور على أرض الواقع من دون مساعدة "مصنع الأفكار" أو كما يطلق عليه بالإنجليزية "تيك ووركس" وهو مركز ومنصة ومحرك ابتكار فريد من نوعه في المملكة يعمل على جذب وإلهام وتمكين ودعم الصانعين والمبدعين والشباب الموهوبين.مصنع الأفكارأنشئ المركز عام 2018 بمجمع الملك حسين للأعمال الذي يضم فروع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، يحتوي على أجهزة متطورة ويتبع لمؤسسة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وقد استقبل العام الماضي نحو 100 مخترع وشركة ناشئة لمساعدة أصحاب الاختراعات على إنتاج النماذج الأولية بشكل سريع وبتكلفة منخفضة.جهاز تعقيمويقول طعيمة (39 عاما) إنه نجح في اختراع جهاز التعقيم بعد نحو عامين وبعد نحو 23 محاولة، وبمساعدة المركز الذي "وفّر لي كل الدعم والإسناد والنصح والإرشاد" مشيرا إلى أنه عدّل الجهاز أكثر من مرة وصار أكبر حجما وأضيفت له شاشة.ويضيف للفرنسية بينما كان يقف إلى جانب الجهاز "إنها آلة لتعقيم درابزين السلالم الكهربائية من جميع أنواع الفيروسات كفيروس كورونا والبكتيريا، وبمنتهى القوة والفاعلية".بعد انتهائه من صنع الجهاز، تراسل صليبا مع شركات عالمية عدة عارضا عليهم فكرته، فجاءه الجواب من شركة ألمانية مختصة بالسلامة الصحية بالأماكن العامة اتفقت معه على صنع الجهاز الذي أطلق عليه اسم "بريجيد بوكس" ويزن 7.2 كلغ ويثبت في أقل من 15 دقيقة بشكل خارجي على المصاعد، وسيحصل بالمقابل على جزء من الأرباح.لحماية كبار السنوقد نجح مخترعون آخرون بمساعدة المركز، حيث تمكّن طالب الثانوية زين أبو رمان (18 عاما) من صنع جهاز "إس بي إس ووتش" لمتابعة المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يوضع باليد كالساعة، أو حول الرقبة كالقلادة، وتعمل بطاريته على مدى 8 أيام متتالية، وضد الماء والحرارة والكسر.الشاب الأردني أبو رمان مخترع جهاز متابعة كبار السن وذوي الاحتياجات (الفرنسية)ويقول أبو رمان "بإمكان الجهاز إرسال تنبيهات إلى هاتف أحد أفراد العائلة من خلال تطبيق خاص في حال تعرّض الشخص للسقوط أو الأذى، وفي حال ذهب بعيدا عن المكان المحدّد له".قابس لحماية الأطفالوصمّمت شركة "جرزي" للتصميم الصناعي، بمساعدة المركز، قابسا كهربائيا ذكيا يحمي الأطفال من الصعقات الكهربائية.ويقول عمر خضر (26 عاما) وهو مصمم صناعي يعمل بالشركة "لدى مصنع الأفكار أجهزة متقدمة ومهندسون وفنيون يساعدوننا في تحويل أفكارنا لمنتجات ناجحة".عالم فارسولكن ما يزال أمام بعض المصممين، مثل المهندس المدني مالك نور (32 عاما) طريق طويلة ومكلفة للتأكّد من أصالة منتجاتهم. فقد صمم مثلث "بيكلر" وهي لعبة أطفال آمنة صديقة للبيئة، ويأمل أن يفاتح عملاق الأثاث "إيكيا" السويدي بعرض منتجاته التي يبيعها حاليا عبر مواقع التواصل للراغبين بالأردن والسعودية والإمارات، وأطلق عليها "عالم فارس" على اسم طفله.بيئة إبداعيةويؤكد المدير التنفيذي لدى "مصنع الأفكار" إسماعيل حقي إنهم يسعون إلى "تأمين بيئة إبداعية وكل المصادر اللازمة لدعم وتمكين الشباب من تحويل مشاريعهم من مجرد فكرة لمنتج ملموس على أرض الواقع".ويوضح "أبواب مختبر المصنع مفتوحة للجميع، فالدعم يشمل الطلاب والرياديين والشركات الناشئة" ويشير إلى أن "هناك العديد من الشباب الذين يعملون حاليا مع المصنع لإنتاج منتجات في شتى القطاعات".ويقوم المصنع -الذي يأمل فتح فرعين آخرين له شمال وجنوب المملكة- باستقبال طلاب المدارس والجامعات، وتقديم دروس توعية تدريبية حول التكنولوجيا.خدمات طبيةوفي المجال الطبي، يقدّم المصنع خدماته للأطباء والمستشفيات في مجال عمليات ترميم الوجه وطب الأسنان الرقمي وواقي الوجه وأجهزة التعقيم. فعلى سبيل المثال، قام -بطلب من أحد الأطباء- بتحويل صورة أشعة صدر مريض، يعاني من ورم خبيث في مكان حساس قريب من القلب، إلى مجسم ثلاثي الأبعاد لصدر المريض والورم، مما سهّل على الطبيب إجراء العملية واستئصال الورم بنجاح.ابتكارات ذكيةيشير المدير التنفيذي إلى "قصص ناجحة أخرى" منها ابتكار "البيت الذكي" الذي يمكّن، بواسطة هاتف نقال، من التحكم بالأجهزة الكهربائية داخل المنزل وإنارة البيت أو فتح التدفئة أو التبريد عن بعد.كما ابتكرت طالبة لوحة مفاتيح خاصة بالبيانو مكّن زميلتها الكفيفة من عزف البيانو