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طفلة تفطر القلوب... توفيت أثناء ركضها للحاق بحافلتها المدرسية!

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:00
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لقيت طفلة أميركية تبلغ من العمر (11 عاما) مصرعها، أثناء ركضها للحاق بحافلتها المدرسية التي داستها عجلاتها.

وأكدت مقاطعة غارفيلد بولاية كولورادو الأميركية أن أناليس باكنر كانت ضحية حادثة وقعت في بلدة باراشوت، الخميس الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

المصدر: سكاي نيوز
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