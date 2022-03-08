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بطريقة مبهرة.. غوغل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي!

Lebanon 24
08-03-2022 | 05:00
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احتفل عملاق محركات البحث "غوغل"، الثلاثاء، بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الـ8 من اذار.


وزينت الصفحة الرئيسية لـ"غوغل" مجموعة من الرسوم التي تمثل طيفا من النساء من شتى أرجاء العالم، تتوسطها الكرة الأرضية.

 وعلى سبيل المثال، ظهرت سيدة ترتدي الحجاب في إشارة إلى المسلمات، كما جسد رسم لسيدة ترتدي أسوار على الرقبة النساء في إشارة إلى النساء الآسيويات اللاتي يعيشن في دول مثل ميانمار وهكذا.
 
وعندما يقرّب المستخدم الفأرة من مجموعة الرسوم تظهر له ملاحظة "يوم المرأة العالمي في 2022".

ولدى النقر  على الرسوم تظهر شرائح رسوم متحركة متتالية تظهر دور المرأة في الزراعة والطب وغيرها من المهن التي برعت فيها النساء وخدمت فيها البشرية.

ويحتفل العالم في 8 اذارمن كل عام باليوم العالمي للمرأة، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولي رسمي للمرأة في 8 اذار خلال السنة الدولية للمرأة في عام 1975.

ويعد اليوم الدولي للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ويشكل أيضا فرصة للتفكير النقدي في تلك الإنجازات، والسعي إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، بحسب ما يقول موقع "اليونسكو".
المصدر: سكاي نيوز
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