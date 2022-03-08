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لا أحد يعرف عنهم أي شيء.. مواليد هذه الأبراج يتسمون بالغموض!

Lebanon 24
08-03-2022 | 01:03
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يتصف مواليدها بالغموض، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
 -برج السرطان

يميل مواليد برج السرطان إلى الاحتفاظ بما يجيش بخاطرهم، فنادرًا ما يشاركوا ما بداخلهم مع من حولهم.

ويتعمد مواليد برج السرطان ما سبق في بعض الأحيان، لرغبتهم في المحافظة على الآخرين، فهم لا يرغبون في الإساءة إلى أصدقائهم.

- برج الحمل

رغم اتسامهم بالصراحة والاندفاع في بعض الأحيان، إلا أن مواليد برج الحمل يحملون في داخلهم لغزًا، فهم يحبون الاحتفاظ بالأسرار.

ما سبق، نعكس بشكل سلبي على مواليد برج الحمل وفق المذكور، فهم يعانون من قلق دائم بسبب طبيعتهم السرية.
- برج الجدي

يميل مواليد برج الجدي إلى التعامل والانفتاح على الآخرين، لا يدفعهم إلى مشاركة المقربين منهم أدق تفاصيل حياتهم، وهو أمر يندر تحققه.

ووفق المذكور، نادرًا ما يشارك مواليد برج الجدي أفكارهم مع الأصدقاء، مفضلين كبت مشاعرهم، إلى حد يصل للتوتر.

- برج العقرب

يرفض مواليد برج العقرب تدخل من حولهم في شؤونهم، إلى حد يصعب فيه على الآخرين قراءة ما يجيش بخاطر هؤلاء.

وحسب المنشور، تصل سرية مواليد برج العقرب على أسرارهم إلى حد، يصعب فيه على من حولهم تخمين ما يمكن التفكير فيه.
المصدر: المصري اليوم
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