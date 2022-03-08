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عند انتهاء فصل الشتاء... 3 أبراج ستكون في قمة الحزن!

Lebanon 24
08-03-2022 | 03:30
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يفضل الكثير من الناس أجواء فصل الشتاء عن الفصول الأخرى وخاصة الصيف، وبمجرد اقتراب انتهاء أيام البرد، يشعرون بحالة مزاجية سيئة.

من هي أكثر الأبراج حبا لفصل الشتاء والتي ستشعر بحزن عند انتهائه؟

برج الجدي
صاحب برج الجدي مولود في بداية فصل الشتاء، وبشكل عام يفضل العمل طول السنة ليكون لديه ذخيرة، خلال فترة فصل الشتاء.

برج الدلو
صاحب برج الدلو يتميز بأنه لا يترك الغضب يسيطر عليه أو العصبية، ما يجعله شخص بارد، وهو ما يشبه أجواء فصل الشتاء الذي يعبر عن طباعه. 


برج الحوت
صاحب برج الحوت يمتلك بداخله مشاعر كبيرة ولكنه لا يظهر ذلك حيث إنه يفضل أن يكون شخصا جديا ويساعده الأجواء الباردة.
 
(موقع هنّ)

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