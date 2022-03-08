18
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عند انتهاء فصل الشتاء... 3 أبراج ستكون في قمة الحزن!
Lebanon 24
08-03-2022
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يفضل الكثير من الناس أجواء فصل الشتاء عن الفصول الأخرى وخاصة الصيف، وبمجرد اقتراب انتهاء أيام البرد، يشعرون بحالة مزاجية سيئة.
من هي أكثر الأبراج حبا لفصل الشتاء والتي ستشعر بحزن عند انتهائه؟
برج الجدي
صاحب برج الجدي مولود في بداية فصل الشتاء، وبشكل عام يفضل العمل طول السنة ليكون لديه ذخيرة، خلال فترة فصل الشتاء.
برج الدلو
صاحب برج الدلو يتميز بأنه لا يترك الغضب يسيطر عليه أو العصبية، ما يجعله شخص بارد، وهو ما يشبه أجواء فصل الشتاء الذي يعبر عن طباعه.
برج الحوت
صاحب برج الحوت يمتلك بداخله مشاعر كبيرة ولكنه لا يظهر ذلك حيث إنه يفضل أن يكون شخصا جديا ويساعده الأجواء الباردة.
(موقع هنّ)
تابع
الأكثر قراءة
قوى الامن تكشف جريمة قتل فتّال... وهذا ما اعترف به أحد الموقوفين!
Lebanon 24
قوى الامن تكشف جريمة قتل فتّال... وهذا ما اعترف به أحد الموقوفين!
09:34 | 2022-03-07
07/03/2022 09:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
11:37 | 2022-03-07
07/03/2022 11:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
07/03/2022 08:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة رسمية.. التوقيت الصيفي يبدأ في هذا التاريخ
Lebanon 24
مذكرة رسمية.. التوقيت الصيفي يبدأ في هذا التاريخ
07:24 | 2022-03-07
07/03/2022 07:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
14:41 | 2022-03-07
07/03/2022 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:00 | 2022-03-08
بين الأسلحة والقنابل... حفل زفاف في أوكرانيا
05:00 | 2022-03-08
بطريقة مبهرة.. غوغل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي!
02:00 | 2022-03-08
طفلة أوكرانية تبهر العالم بغنائها من تحت الأرض... فيديو حاز على ملايين المشاهدات!
01:03 | 2022-03-08
لا أحد يعرف عنهم أي شيء.. مواليد هذه الأبراج يتسمون بالغموض!
01:00 | 2022-03-08
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
23:00 | 2022-03-07
برجك اليوم
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 14:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact