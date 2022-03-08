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انتحر بطريقة مروعة بعد 30 دقيقة من زفافه!

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:23
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شهدت منطقة البدرشين بالجيزة، واقعة انتحار، راح على إثرها زوج بعد أقل من 30 دقيقة وفق شهود عيان من انتهاء حفل الزفاف، نتيجة مروره بحالة من عدم الاتزان النفسي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية انتحر الشاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصدا إنهاء حياته.

وأكدت التحريات أن الضحية "خالد. ا" 26 عاما يلعب ضمن فريق الشباب بقرية أبو رجوان، لديه اثنان من الأخوة هو أصغرهما، سعت والدته إلى تزوجيه اعتقادا منها أن حياته ستتغير للأفضل لما عاناه من أزمة نفسية حادة تعالج بسببها لسنوات.

وكشفت أقوال أسرة العريس في التحقيقات أنه يعاني من حالة نفسية حادة، وظنوا أن الزواج سيحل هذه الأزمة لكنه جاء بالعكس وتخلص من حياته.

وقالت التحريات أن "الوفاة ناتجة عن تخلص العريس من حياته وليس فيها أي شبهة جنائية وأن العريس دخل المطبخ المجاور للحمام وأمسك بالسكين قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرس السكين في بطنه".

وأضافت عروس البدرشين، أن "زوجها كان طبيعيا وقت أن كانا في الزفة، وعندما وصلا إلى منزل الزوجية لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط بعد أن دخلا غرفة نومهما هدخل الحمام"، مشيرة إلى أنها "جلست على السرير في خجل منتظرة خروجه لكنه تأخر بشكل كبير فاستشعرت القلق فطرقت الحمام فلم يجيب ففتحت الباب فوجدته ملقيا على الأرض غارقا في دمائه".
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