منوعات

رجل أعمال عربي يفاجئ موظفيه بهدايا "قيمة"... ماذا أهداهم؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:11
A-
A+
Doc-P-928290-637823636753045125.jpg
Doc-P-928290-637823636753045125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشعل رجل الأعمال الأردني، أحمد أبو سنينة، الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجآت جديدة لموظفيه.
واشتهر أبو سنينة بتقديم مكافآت كبيرة لموظفيه، إذ كافأهم سابقا بالذهب وهواتف الآيفون مع بداية انتشار وباء كورونا، ثم عاد ليكافئهم بطريقة مختلفة برحلات سياحية إلى بلدان عديدة، بسبب إسهامهم في إنجازات كبيرة لشركته هذا العام، وهو ما صاحبه ردود فعل مدهشة من الموظفين وتصفيق وفرحة.
 
وجعلت هذه المكافآت كثيرين من الموظفين العرب يندبون حظوظهم ويتندرون على طريقة تعاطي مديريهم معهم، مؤكدين أن النهج الذي يتبعه رجل الأعمال الأردني يحفز على استغلال واستثمار جميع الإمكانيات بطريقة تقود إلى تحسين الأداء والجودة في العمل.
ومع ذلك، قال أبو سنينة، إن ما يفعله ليس من قبيل العمل الخيري، بل هو ذكاء إداري وأسلوب تسويقي غير تقليدي، لأن هذه المكافآت تضرب عصفورين بحجر إذ إنها تروج شركته وترفع مكانتها في السوق، كما ترفع حماسة الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-03-08
14:00 | 2022-03-08
12:33 | 2022-03-08
12:30 | 2022-03-08
12:22 | 2022-03-08
12:06 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website