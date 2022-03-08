سرقة صندوق يضم رؤوسًا بشرية!

تجري شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية تحقيقا بشأن حادث سرقة صندوق يضم رؤوسا ‏بشرية تم التبرع بها لأغراض علمية.‏ولم تتمكن الشرطة بأي اعتقالات في القضية، وفقا لمنفذ "KDVR" الإعلامي الأميركي المحلي.وأشارت شركة "Science Care"، وهو برنامج "التبرع بالجسم للعلم" في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأميركي، أمس الاثنين، أن "الأنسجة المتبرع بها مأخوذة من شاحنة مؤمنة كانت في طور إعادة الأنسجة إليها، بعد الانتهاء من حدث يتعلق بتدريب طبي".