منوعات

سرقة صندوق يضم رؤوسًا بشرية!

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:22
A-
A+
Doc-P-928295-637823643354728743.jpg
Doc-P-928295-637823643354728743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجري شرطة مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية تحقيقا بشأن حادث سرقة صندوق يضم رؤوسا ‏بشرية تم التبرع بها لأغراض علمية.‏
ولم تتمكن الشرطة بأي اعتقالات في القضية، وفقا لمنفذ "KDVR" الإعلامي الأميركي المحلي.
وأشارت شركة "Science Care"، وهو برنامج "التبرع بالجسم للعلم" في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأميركي، أمس الاثنين، أن "الأنسجة المتبرع بها مأخوذة من شاحنة مؤمنة كانت في طور إعادة الأنسجة إليها، بعد الانتهاء من حدث يتعلق بتدريب طبي".
ووفقا لبيان الشركة، كانت الأنسجة المتبرع بها داخل صندوق من الورق المقوى الأبيض مكتوب عليه شعارها أزرق اللون عندما تم سرقته.
وأكدت شركة "Science Care" أنها تتخذ جميع الخطوات اللازمة "لتحديد مكان الأنسجة المسروقة وحماية المجتمع"، بحسب قولها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-03-08
14:00 | 2022-03-08
12:33 | 2022-03-08
12:30 | 2022-03-08
12:11 | 2022-03-08
12:06 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website