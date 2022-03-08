بسبب "آيس كريم".. ماكدونالدز مطالب بدفع 900 مليون دولار!

قاضت شركة أميركية، سلسلة مطاعم ماكدونالدز، الأكبر في العالم، مطالبة بتعويضات تصل إلى 900 مليون دولار، بسبب حملة "تشويه سمعة" على حد تعبير الشركة.وأشارت شركة لصناعة أجهزة "الآيس كريم"، عملت مع مطاعم ماكدونالدز، إلى أن شركة المطاعم العملاقة، قامت بإرسال رسائل بريد إلكتروني تحريضية إلى شركات أخرى، تفيد بأن أجهزتهم تشكل تهديدا على السلامة ولا تعمل بشكل صحيح.وكشفت وثائق المحكمة، أن مؤسسي شركة "كيتش" لصناعة أجهزة الآيس كريم، ميليسا نيلسون وجيريمي أوسوليفان، يسعون للحصول على 900 مليون دولار كتعويض من ماكدونالدز بسبب التشهير والإعلان الكاذب والتدخل في عقودها مع العملاء، حسب ما نشر موقع "ذا هيل".