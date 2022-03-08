الحمل

يشير هذا اليوم إلى فرص مالية جديدة وأسفار وعروض استثنائية، عليك التخلّي عن انتماء أو معتقد أو موقع للاستفادة من هذه الفرص

الثور

يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بسبب مشروع مهم وفريد في نوعه

الجوزاء

بعض الظروف المتعلّقة بوضع اداري قد تربكك مدة قصيرة جداً، لأنك تكون قادراً على إيجاد الحل سريعاً

السرطان

يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع

الأسد

يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك

العذراء

فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً

الميزان

في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة كبيرة من الفرص المهنية والمادية، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه

العقرب

يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقداً آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة

القوس

يتحدّث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك

الجدي