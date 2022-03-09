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رجل يلقي زوجته وأبناءه الـ5 من الشرفة!

Lebanon 24
09-03-2022 | 16:00
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قررت النيابة العامة في مصر بمحافظة قنا، حبس متهم بإلقاء زوجته وأبنائه الـ 5 من شرفة المنزل في قرية دندرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه للكشف عن المخدرات.

وكانت الزوجة وأطفالها الخمسة، قد أصيبوا بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم في قرية دندرة بقنا، حيث كشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة الزوج ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وأوضح شهود عيان، أن المتهم والذي يعمل في أحد محلات بيع المحمول يعاني من الهوس والاضطراب النفسي ويعلم أبناءه حركات لعبة بابجي واعتاد على تدريب أطفاله على حركات اللعبة والنزول من مرتفع.

وكذلك نشر مقاطع فيديو على صفحته يدرب فيها أبناءه الصغار، لافتين إلى أنه أدمن تلك الألعاب الإلكترونية والتي دفعته في النهاية إلى محاولة التخلص من زوجته وأبنائه الخمسة وأصغرهم طفل لم يتجاوز العامين من عمره.
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