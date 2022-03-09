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برجك اليوم

Lebanon 24
09-03-2022 | 23:00
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الحمل
تفتح صفحة جديدة ومناسبة من المشاريع، ويبشّرك هذا اليوم بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى
الثور
تستعيد هذا اليوم الشعور بالاستقرار أو الثقة، وقد يستمر الأمر حتى آخر الشهر، فترتاح على الصعيد المهني وتتنفس الصعداء
الجوزاء
تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم
السرطان
يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك
الأسد
لا تتورّط في قضية معقدة وراجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية
العذراء
مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملاً أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك
الميزان
يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعوداً وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته ملياً مع أرباب العمل ونلت موافقتهم
العقرب
يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسراً للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك
القوس
محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل
الجدي
قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ
الدلو
قد تمر بتجربة تتعرض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال
الحوت
قد تصطدم بخبر يخصّ زميلاً، كأن يكون مرتبطًا أو كأن يقرّر الرحيل من دون سبب
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