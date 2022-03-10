"جريمة مروعة".. ابنتان تذبحان أمهما بسكين!

#جريمه_الدوحه
جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز المجتمع وأرواح يُنتزع منها حق الحياة بلا ذنب . pic.twitter.com/OudDADAtdR
— 🅕🅐🅣🅔🅝🇸🇦 (@FATEN__35) March 10, 2022
#جريمه_الدوحه
جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز المجتمع وأرواح يُنتزع منها حق الحياة بلا ذنب . pic.twitter.com/OudDADAtdR
ما هي الدوافع على ارتكاب ابشع صور للجرائم وجهت نظري لها عدد اسباب وعلى مجلس التشريعي معالجة هذه المشاكل التي من الممكن بان يعاني من ضغوط واضطرابات نفسية او مشاكل اجتماعية ومالية.
لصاحب هذا القرار اسال نفسك قبل كل شي ؟؟ #اللهم_ارحم_موتانا_وموتى_المسلمين
#جريمه_الدوحه
— محامي/ سعد رفاعي الرخيمي (@lawyer_kuwait) March 10, 2022
ما هي الدوافع على ارتكاب ابشع صور للجرائم وجهت نظري لها عدد اسباب وعلى مجلس التشريعي معالجة هذه المشاكل التي من الممكن بان يعاني من ضغوط واضطرابات نفسية او مشاكل اجتماعية ومالية.