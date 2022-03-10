4 أبراج قليلة الوفاء... إحذر منها!

لا شك، أنَّ الوفاء هو صفة يصعب العثور عليها عند الناس. وبالتالي، يجب أن نقدر الأشخاص القلائل المخلصين في حياتنا، سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء. ولأنّ الأبراج تكشف الصفات العامة للفرد، "سيدتي.نت" يستعرض الأبراج الأقل وفاءً.على الرغم من أنّ برج الدلو والحوت والحمل هم من الناحية الإحصائية أكثر علامات الأبراج خيانة في علاقاتهم، فإنّ هذا لا يعني أنّ بقية الأبراج واضحة. حتى برج الثور الأكثر جدارة بالثقة أو السرطان الأكثر تكريساً يمكن أن يثبت أنه غير موثوق به.يُحب الجوزاء إبهار الناس، وهو جيد في ذلك. إنّ التأثير على الآخرين أمر أساسي في شخصيته. إنه مثل الفراشة التي تتنقل من زهرة إلى زهرة، وتستمتع بيوم ربيعي. يرى الجوزاء أنّ العالم مليء بالإمكانيات وفرصاً للجميع للالتقاء والتواصل. إنه مخلص عندما يناسبه ذلك، لكن نظراً لأنه أناني للغاية، فلن يتبع أي شخص بشكل أعمى، وسوف يُعارض بشدة أي شخص أخطأ في حقه. إذا كنت تتوقع أن يظل الجوزاء مخلصاً لك وحدك، فاستعد لخيبة الأمل.يُعد العذراء أحد أقل الأبراج وفاءً وهذا لا ينطبق فقط على علاقاته الرومانسية. واحدة من أسوأ صفاته أنه قد يتخلى عن الأشخاص الذين يُحبهم. لا يمكنك الإعتماد عليه تماماً. سواء أكان يكرهك أو يُحبك، إذا كانت هناك مشكلة تهدد بزعزعة عزمه، فسيعمل المستحيل وحتى لو اضطُر للتخلّي عنك، حتى يتم إصلاح كل شيء وهذا يشمل العلاقات.يُفضل الدلو الدوس على قلبه بدلاً من الغوص في أعماق الأشياء. إنه ببساطة غير متأكد مما إذا كان قوي بما يكفي. إنه يريد التأكد تماماً من قدرته على الوفاء بوعوده. هذا البرج يُعالج المشاعر بطريقة يصعب على معظم الأبراج الأخرى فهمها. بالنسبة لمعظم الناس، يبدو سلوكه غير مخلص. بالنسبة له، يبدو أنّ الهروب قبل أن يؤذي شخصاً ما هو الشيء الأكثر حكمة. عندما يُعطيك ولائه، فإنه يقصد ذلك. ربما يُعطي ولائه لعدد قليل من الناس خلال حياته بأكملها. هذا هو السبب في أنه من المفيد التحلي بالصبر معه.يزدهر القوس في الاستكشاف ولديه أيضاً رغبة عميقة في تكوين صداقات جديدة باستمرار، وتجربة شيء جديد كل يوم. هذا هو السبب في أنّ العلاقة التي تقيده ستجعله مختلفاً. نتيجة لذلك، يُعد تقديم الوعود والوفاء أمراً صعباً بشكل خاص بالنسبة له. لكن هذا لا يعني أنه من المستحيل على القوس الالتزام، هو ببساطة يحتاج إلى الحرية.