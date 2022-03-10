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قرى تحوّلت الى رماد... هذا ما حصل في إندونيسيا!

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:00
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ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، يوم الخميس، أن بركان ميرابي ثار الليلة الماضية وقذف حمما ورمادا ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل.


وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على تويتر إن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجيا كارتا غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى، ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.
 
وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350، وفقما ذكرت "رويترز".
المصدر: سكاي نيوز
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