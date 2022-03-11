منوعات

حالة نادرة... ولادة حمل بـ5 قوائم! (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-929366-637825815344256617.jpg
Doc-P-929366-637825815344256617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مزرعة بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا، مؤخرا، ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم.


وقالت هيذر هوغارتي، إنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة قوائم.
 
 
 
 
 
 
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن هوغارتي قولها: "الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض".

وأضافت هوغارتي: "شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة".
 
وتابعت: "تسجل حالة واحدة بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-03-11
07:00 | 2022-03-11
05:00 | 2022-03-11
03:00 | 2022-03-11
02:25 | 2022-03-11
23:00 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website