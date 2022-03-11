حالة نادرة... ولادة حمل بـ5 قوائم! (فيديو)

شهدت مزرعة بمقاطعة نورثمبرلاند في شمال شرق إنجلترا، مؤخرا، ولادة نادرة لحمل بخمسة قوائم.





وقالت هيذر هوغارتي، إنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة قوائم.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن هوغارتي قولها: "الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض".



وأضافت هوغارتي: "شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة".

وتابعت: "تسجل حالة واحدة بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان".