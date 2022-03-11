بعد الجريمة المروعة التي هزت الكويت...ابنتا الضحية تعترفان وغموض بشأن الدوافع!

في جديد جريمة منطقة الدوحة الكويتية، أفادت صحيفة "الأنباء" المحلية أن المتهمتين "وخلال التحقيق معهما بديتا "مضطربتين نفسيا".والخميس، أقدمت فتاتان على قتل والدتهما طعنا وفصل رأسها عن جسدها، في واقعة هزت الشارع الكويتي.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الفتاتين تبلغان من العمر 33 و40 عاما، وتمت احالتهما إلى النيابة العامة، والتي قررت بعد الاستماع إليهما استمرار حجزهما لاستكمال التحقيقات، لاسيما بعد اعترافهما بما نسب إليهما.وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية معلومات حول حيثيات الجريمة، إلا أن التفاصيل وأسباب ودوافع ارتكابها غير واضحة بعد.ووفقا لتقرير صحيفة "الراي" المحلية، فإن الفتاتين من فئة غير محددي الجنسية، وقد حصلت الجريمة في منطقة الدوحة إثر خلافات أفضت إلى مشاجرة داخل منزل الأسرة.وردا على سؤال حول الاحالة للطب النفسي، أجاب المصدر الأمني لـ"الأنباء" أن مثل هذه الإجراءات يختص بها القضاء، مشيرا إلى أن أداة الجريمة وهي سكين كبير الحجم، أرفقت في ملف التحقيق.وكان رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية لمعاينة مكان وقوع الجريمة، قد سارعوا لمعاينة المنزل، مكان وقوع الجريمة، بعد بلاغ تلقوه الأربعاء. ووجدوا أن الأم مقتولة ورأسها مفصول عن جسدها وموضوع داخل كيس، في محاولة للتخلص منه.وطالب بعض الناشطين على تويتر بتنفيذ عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات.