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خبأ عشرات الثعابين والزواحف في بنطاله لهذا السبب!

Lebanon 24
11-03-2022 | 13:18
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أوقفت الجمارك الأميركية رجلا، يبلغ من العمر 30 عاما، كان يحاول تهريب أفاع وسحال ذات قرون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية من خلال وضعها في بنطاله.

ولدى اعتراض الرجل الأميركي في نهاية شباط على الحدود الأميركية - المكسيكية قرب سان دييغو، في ولاية كاليفورنيا، عثر موظفو الجمارك على 52 حيوانا مخبأ في جسمه.
 
وكان المهرب قد وضع الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها "تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه"، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان.
 
ونقلت فرانس برس عن سيدني أكي، وهو أحد مسؤولي الجمارك في سان دييغو، إنّ "المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية إلى الجانب الآخر من الحدود".

ووُضعت الحيوانات التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.
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