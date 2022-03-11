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بسبب المخدرات.. مواطن يتخلص من والدته بطريقة مروعة والشرطة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
11-03-2022 | 16:00
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قتل شاب والدته في مصر ودفنها 3 أيام داخل منزلها في منطقة السلام، بعد أن رفضت إعطاءه المال لجلب المواد المخدرة.
وضبطت الأجهزة الأمنية الشاب وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات حبسه اليوم الخميس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشف رجال مبحاث قسم السلام تفاصيل الواقعة بعد أن أبلغ المتهم باختفائها في ظروف غامضة، ودارت الشكوك حوله بسبب تعاطيه للمخدرات.
وقال الشاب في اعترافاته أنه أخبر الأمن أنه دفن جثة والدته أسفل حائط بالشقة المقيمان فيها، لإخفاء فعلته.
واختلف عدد من الجيران في سبب ارتكاب الواقعة بعضهم أشاروا إلى أنه كان راغبا في المال لشراء المواد المخدرة بينما آخرين أكدوا أنه على علاقة فتاة يريد الزواج منها وبحاجة إلى المال.
وأنهت تحريات المباحث الجدل حول سبب الجريمة باعترف القاتل العشريني أنه قتل والدته بسبب خلاف ناتج عن تعاطيه للمواد المخدرة، حيث سدد عدة طعنات لها أسفرت عن وفاتها في الحال، وبعدما تأكده من وفاته دفن جثتها أسفل حائط داخل المنزل.
وبمعاينة النيابة لمكان الحادث قررت استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، بينما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ومن ثم التصريح بدفنها.
المصدر: روسيا اليوم
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