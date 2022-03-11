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قفز من الطابق الثالث للهروب بعدما مارست زوجته الرذيلة أمامه وعذبته

Lebanon 24
11-03-2022 | 14:00
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كشفت جهات التحقيق في الجيزة ملابسات العثور على جثة عامل أمام منزله بمنطقة بولاق الدكرور بعد قفزه من الطابق الثالث.
وتبينّ من التحقيقات أن زوجة العامل وعشيقها قيداه بحبل وعذباه ومارسا الرذيلة أمامه لإذلاله وإجباره على طلاق الزوجة.
وأفادت التحقيقات بأن الزوج رمى يمين الطلاق على الزوجة، وعقب فك قيده غافل زوجته وعشيقها وألقى بنفسه من النافذة محاولا الهرب، لكنه سقط على الأرض جثة هامدة.
وضبطت أجهزة الأمن المتهمين بعد هروبهما لمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: روسيا اليوم
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