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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
11-03-2022
|
23:00
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الحمل
يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها
الثور
أجواء مناسبة لمعالجة القضايا المهنية المستجدة، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدّم بنجاح
الجوزاء
يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً
السرطان
كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله
الاسد
معلومات دقيقة تصلك اليوم من شأنها أن تعزّز موقعك وتساعدك على فهم الأمور أكثر، والتنبه للأخطار التي قد تفاجئك
العذراء
كُن متفائلاً اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك
الميزان
ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام المتسرعة التي قد ترتد سلباً عليك
العقرب
يساعدك المخلصون على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات إلاّ أنّ عليك التصرّف بجدّية
القوس
تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة
الجدي
ثق بنفسك أكثر هذه هي نصيحتي لك لليوم فأنت تمتلك القدرات ولكنك لا تعرف كيف تستغلها
الدلو
طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل اليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك
الحوت
عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء سيكون لمصلحتك قريباً
المصدر: السومرية
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