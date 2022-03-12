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منوعات
رجل يكتشف مقتل عائلته عبر تويتر!
Lebanon 24
12-03-2022
|
14:00
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قال رجل أوكراني إنه اكتشف مقتل زوجته وطفليه بالقرب من كييف بعد التعرف على الصور التي انتشرت بشكل واسع على تويتر.
وقال سيرهي بيريبينيس لصحيفة نيويورك تايمز: "تعرفت على الأمتعة وبعدها أدركت ما حدث". وذكرت الصحيفة أن بيريبينيس كان يساعد والدته المريضة في شرق أوكرانيا عندما قررت زوجته الفرار من منزلهم في إيربين بالقرب من كييف مع طفليهما الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت شقتهم لقصف روسي.
وأضاف "قلت لها، سامحيني لأنني لا أستطيع الدفاع عنك"، يتذكر بيريبينيس ما قاله لزوجته في الليلة التي سبقت وفاتها. مضيفا "حاولت الاعتناء بشخص واحد وهذا يعني أنني لا أستطيع حمايتكَ، قالت: لا تقلق سأخرج".
وكان أناتولي بيريزني، يساعد الأسرة على الفرار يوم الأحد، لكن المجموعة كانت على بعد 12 ياردة من مكان سقوط قذيفة هاون.
وتسببت الشظية في مقتل الأسرة. وبعد ساعات من وفاتهم انتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وأكد بيريبينيس وفاة زوجته، تيتيانا بيريبينيس، 43 عامًا وطفليهما ميكيتا، 18 عامًا، وأليسا، 9 أعوام، بناءً على تحديد أمتعتهم.
وأوضح أنه من المهم أن تلتقط صورة فوتوغرافية لموت عائلته. وتابع "على العالم بأسره أن يعرف ما يحدث هنا".
والتقطت الصورة لينسي أداريو مصورة نيويورك تايمز التي شهدت سقوط سلسلة من قذائف الهاون قبل مقتل الأسرة.
وروت أداريو لشبكة "سي بي إس نيوز الأميركية" قصة الصورة قائلة "تقدمت ووجدت مكانًا ما خلف جدار وبدأت في التصوير. وفي الواقع، في غضون دقائق، سقطت سلسلة من قذائف الهاون على نحو متزايد أقرب وأقرب إلى موقعنا حتى سقطت إحداها على بعد حوالي 30 قدماً من المكان الذي كنت أقف فيه وقتلت الأم وطفليها".
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